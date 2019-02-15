Виручка IT-компаній України та її сусідів зростає у 4-5 разів швидше, ніж середня у світі
Poland, Belarus and Romania in 2019", опублікованому консалтинговими компаніями AVentures Capital, Aventis Capital і Capital Times в партнерстві з IT-компанією Intellias, йдеться у звіті "Software Development in Ukraine, інформує "Економічна правда".
У 2018 році компанії з цих чотирьох країн експортували послуг ІТ-розробки на суму 13 мільярдів доларів.
Виручка індустрії ІТ-аутсорсингу в Центрально-Східній Європі зростає в 4-5 разів швидше ніж в середньому по світу: на 20-25% в рік проти 5% в рік. У поєднанні з високою прибутковістю, це робить регіон привабливим напрямком для угод по злиттю і поглинанню. За останні 4 роки в регіоні було оголошено про більш ніж 70 угод.
Сьогодні в вищезазначених чотирьох країнах понад 200 університетів і коледжів випускають понад 60 тисяч ІТ-спеціалістів в рік.
Зарплати по всьому регіону постійно росли протягом останнього десятиліття, і сьогодні складають від 500 доларів для молодшого розробника до 5000 доларів для командного лідера.
В цілому, понад 700 тисяч професіоналів формують регіональну конкуруючу силу, яка обслуговує понад 470 компаній-розробників програмного забезпечення з 50+ співробітниками у кожній.
Український експорт програмного забезпечення є одним з найбільш швидкозростаючих сегментів економіки країни, виручка якого в 2017 році перевищила 3,6 млрд доларів США. Зростання обумовлене міцною освітньою базою, яка забезпечує галузь першокласними інженерами.
Згідно зі звітом, очікується, що до 2021 року ринкова вартість світового ринку ІТ-послуг досягне 843 млрд доларів, очікується подальше зростання індустрії. За прогнозом, сектор аутсорсингу програмного забезпечення в Центральній та Східній Європі подвоїться з точки зору виручки протягом наступних 5 років.
За розрахунками аналітиків, 184 700 розробників програмного забезпечення працюють в Україні.
Нагадаємо, в уряді вважають, що українська IT-індустрія у найближчі 5-7 років може подвоїти свої доходи і досягти показників в 8,4 млрд доларів.
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