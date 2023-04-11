Витік документів Пентагону: за атакою на літак рф А-50 в білорусі стоять агенти СБУ

Повідомляється, що про дії українських агентів американці дізнались з прослуховувань.

З витоку секретних документів США стало відомо, що за атакою на російський літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50У на білоруському аеродромі "Мачулищі" стоять агенти Служби безпеки.

Про це повідомляє The Economist.

"26 лютого співробітники СБУ дійшли до вражаючого висновку. Їхні власні агенти в білорусі проігнорували наказ і атакували російський літак-розвідник (А-50У – ред.) раніше того ж дня", - йдетьтя у повідомленні.

Повідомляється, що про дії українських агентів американці дізнались з прослуховувань.

Уривки розвідданих містилися на суворо засекреченому слайді про війну в Україні, поширеному об'єднаним штабом США 1 березня.

За словами Томаса Ріда з Університету Джона Хопкінса, публікація цих документів, ймовірно, є одним з чотирьох найбільш значущих витоків розвідувальної інформації в цьому столітті, поряд з викраденням файлів Едвардом Сноуденом, колишнім підрядником АНБ, в 2013 році і публікацією інструментів для хакерських атак АНБ і ЦРУ в 2016 і 2017 роках відповідно. Збиток може бути серйозним. Витік підтверджує, що американські спецслужби проникли в росію в значній мірі. Але російські шпигуни і генерали тепер, швидше за все, вживатимуть захисних заходів, наприклад, змінюватимуть свої методи спілкування.

Американські союзники також можуть вагатися, перш ніж ділитися секретами. Величезна кількість американців має доступ до секретної інформації. Близько 1,3 мільйона з них, включаючи багатьох підрядників, таких як пан Сноуден, мають допуск до надсекретних файлів. А після терактів 11 вересня, які сталися частково через те, що розвіддані не обмінювалися між відомствами досить швидко і широко, чутлива інформація поширилася набагато ширше. В результаті система стала більш дірявою. З цієї причини українські генерали і так остерігалися розкривати свої секрети. Тепер вони можуть замовкнути у вирішальний момент. "Якби подібне сталося у Великій Британії, Ізраїлі, Німеччині чи Австралії, - каже пан Рід, - США повністю припинили б ділитися [розвідданими]".

Нагадаємо, 26 лютого вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.

Після вибуху пул самопроголошеного президента білорусі стверджував, що з літаком А-50 усе гаразд, і публікував нібито "свіжі відео", однак моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог.

7 березня самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що в білорусі затримали нібито "терориста українських спецслужб" і його поплічників, які "причетні до спроби диверсії щодо літака А-50 на аеродромі Мачулищі".