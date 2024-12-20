WP: путін прагне укласти угоду, яка зміцнить росію та послабить НАТО

путін прагне укласти велику угоду щодо європейської безпеки, яка залишить Україну у владі кремля, послабить НАТО і зміцнить становище країни-агресора.

Два "самопроголошених геополітичних лідери" прагнутимуть завершити війну в Україні на своїх умовах. Трамп жадає мирної угоди, яка зробить його миротворцем, а путін — хитрий, маніпулятивний і запеклий антиамериканський автократ — сподівається схилити Трампа до створення "транзакційного нового світового порядку без правил і прав людини".

Про це пише The Washington Post

За даними WP, путін прагне укласти велику угоду щодо європейської безпеки, яка залишить Україну у владі кремля, послабить НАТО і зміцнить становище країни-агресора.

Аналітики вважають, що надій на мирну угоду мало з огляду на максималістську позицію путіна та побоювання Трампа виглядати слабким, якщо він піде на поступки рф. Однак є багато моментів, у яких погляди двох чоловіків збігаються, пише WP.

Так, путін нетерпимий до західного лібералізму — іноземних лідерів, які читають йому лекції про російські репресії та універсальні цінності, такі як права людини. У Трампі він бачить такого ж безжального циніка.

"Це може стати перевагою, оскільки він прагне перетворити росію на світову державу в новому багатополярному світовому порядку без цінностей прав людини, де світові гіганти ділять карту і торгують суверенітетом слабших країн", — ідеться в матеріалі.

російський учений, близький до високопоставлених російських дипломатів, заявив, що в кремлі не налаштовані на компроміс, оскільки окупанти впевнено просуваються на сході України, і ніхто не прогнозує економічного краху.

"росія готова вести переговори, але переговори з позиції сили, а не слабкості", — заявив він на умовах анонімності.

При цьому москва може проявити «гнучкість» щодо деяких своїх територіальних вимог до України в обмін на поступки щодо майбутнього вигляду архітектури безпеки Європи. По суті, це означає, що саміт Трампа і путіна погодиться розділити світ на сфери впливу, при цьому буде гарантоване підпорядкування України і Грузії – росії. Це обмежить НАТО і поставить під загрозу безпеку Європи.

"Я сподіваюся, що Трамп не попадеться в цю пастку, тому що європейці будуть проти цього заперечувати, і я думаю, що українці теж", — сказав колишній високопоставлений американський дипломат і експерт з росії.

В оточенні Трампа також популярна точка зору щодо розколу альянсу росія — Китай. Однак, як вважають аналітики, будь-які спроби Штатів роз'єднати ці дві держави не матимуть успіху з огляду на «особисті стосунки між двома автократами, їхню загальну недовіру до Вашингтона та їхні сподівання стати більш могутніми» за світло США.