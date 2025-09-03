Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
WP: путін проігнорував прохання Меланії Трамп і атакував Київ

03 вересня 2025, 08:24
WP: путін проігнорував прохання Меланії Трамп і атакував Київ
з вільних джерел
Після зустрічі з Трампом путін не став зупиняти війну, а навпаки вирішив атакувати українську столицю, внаслідок чого загинули мирні жителі, серед них діти.

Американський колумніст Марк Тіссен у матеріалі для The Washington Post нагадав про лист Меланії Трамп до владіміра путіна. У ньому перша леді США просила зупинити війну заради дітей.

"Кожна дитина, незалежно від того, чи народилася вона за волею випадку в сільській місцевості країни, чи в чудовому центрі міста, має у своєму серці одні й ті ж тихі мрії", - писала пані Трамп.  - "Вона мріє про кохання, можливості та захист від небезпеки".

Цього листа путіну передав американський президент Дональд Трамп під час саміту на Алясці.

Втім, як зазначає колумніст WP, замість адекватної відповіді на заклик Меланії Трамп про мир, російська армія завдала чергового масованого удару по Києву. Результат — загинуло 23 людини, серед них четверо дітей.

Тіссен наголосив, що цей крок став образою як для Меланії Трамп, так і для Дональда Трампа, котрий особисто передав листа путіну. Напад, що стався минулого тижня, мав також символічний вимір. Це було повідомлення західним союзникам України, які зібралися у Вашингтоні, що путін сумнівається у їхній рішучості.

Американський журналіст нагадав, що окрім цивільних об’єктів в Україні, удари були завдані по дипломатичних представництвах ЄС у Києві, будівлі Британської Ради та американській компанії Flex Ltd.

"путін показав, що добровільно не зупиниться. Його потрібно примусити. Тож нехай цей примус розпочнеться", — підсумував автор матеріалу.

Нагадаємо, що у ніч на 28 серпня росія здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 32 ракети та майже 600 ударних дронів. У Києві наслідки удару зафіксували більш ніж на 20 об’єктах у Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Внаслідок обстрілів загинули 23 людини, серед них четверо дітей. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала атаку найсмертоноснішою для української столиці з липня. Вона додала, що дві російські ракети протягом 20 секунд влучили в радіусі 50 метрів від будівлі місії ЄС.

