WSJ: Американський нафтовий гігант обговорює повернення на російський ринок

Проєкт був призупинений після початку повномасштабної війни в Україні.

Американський нафтогазовий гігант ExxonMobil веде закриті переговори з російською компанією "Роснєфть" про можливого повернення на російський ринок.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Журналісти пишуть, що Exxon готується до відновлення участі у проєкті "Сахалін-1", який було фактично заморожено після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За даними видання, переговори з російською стороною від імені Exxon вів старший віцепрезидент компанії Ніл Чапмен, тоді як "Роснєфть" представляв її виконавчий директор Ігор Сєчін.

Паралельно з цим, генеральний директор ExxonMobil Даррен Вудс провів зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

За інформацією джерел, на зустрічі обговорювалася підтримка з боку американської адміністрації для повернення компанії до інвестицій у росії.

WSJ також зазначає, що москва має сильну зацікавленість у відновленні співпраці з ExxonMobil як частину зусиль зі стабілізації власної економіки. За словами співрозмовників видання, компанії зберігали канал конфіденційного зв’язку впродовж усієї повномасштабної війни.

