WSJ: Американський нафтовий гігант обговорює повернення на російський ринок
Американський нафтогазовий гігант ExxonMobil веде закриті переговори з російською компанією "Роснєфть" про можливого повернення на російський ринок.
Про це повідомило видання The Wall Street Journal.
Журналісти пишуть, що Exxon готується до відновлення участі у проєкті "Сахалін-1", який було фактично заморожено після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
За даними видання, переговори з російською стороною від імені Exxon вів старший віцепрезидент компанії Ніл Чапмен, тоді як "Роснєфть" представляв її виконавчий директор Ігор Сєчін.
Паралельно з цим, генеральний директор ExxonMobil Даррен Вудс провів зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.
За інформацією джерел, на зустрічі обговорювалася підтримка з боку американської адміністрації для повернення компанії до інвестицій у росії.
WSJ також зазначає, що москва має сильну зацікавленість у відновленні співпраці з ExxonMobil як частину зусиль зі стабілізації власної економіки. За словами співрозмовників видання, компанії зберігали канал конфіденційного зв’язку впродовж усієї повномасштабної війни.
Ще в 2022 році ми писали, що ExxonMobil вперше йде в український імпорт.