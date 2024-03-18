Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Я думаю, що все можливо в сучасному світі – путін про конфлікт між НАТО і росією

18 березня 2024, 09:52
Я думаю, що все можливо в сучасному світі – путін про конфлікт між НАТО і росією
Фото: з вільного доступу
Президент рф Володимир путін після завершення в країні "виборів" заявив, що в разі конфлікту росії з НАТО, світ опиниться "за один крок" від Третьої світової війни.

Про це пише російська агенція Интерфакс.

"Я думаю, що все можливо в сучасному світі", - сказав путін. 

Він додав, що навряд чи в цьому хтось зацікавлений.

"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни", – підсумував той.

Нагадаємо, що путін "переміг" на президентських виборах в росії з 87,8% голосів.

 

НАТОПутінТретя світова війна

Останні матеріали

Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Політика
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 березня 2024, 15:29
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Політика
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 березня 2024, 11:44
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 березня 2024, 06:18
Хліб та Видовища
"Переломний момент: бомба і Холодна війна". Серіал Netflix запитує, чи не відновив путін Холодну війну, або чи закінчувалася вона взагалі – Rolling Stone
Переклад iPress – 15 березня 2024, 15:23
Ці
Політика
Ці "вибори" не дадуть старт жодним змінам у росії. Але поразка путіна в Україні – може –Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 15 березня 2024, 12:03
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Політика
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Переклад iPress – 15 березня 2024, 09:04
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Політика
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Переклад iPress – 14 березня 2024, 16:31
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Політика
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 березня 2024, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється