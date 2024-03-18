Я думаю, що все можливо в сучасному світі – путін про конфлікт між НАТО і росією
18 березня 2024, 09:52
Фото: з вільного доступу
Президент рф Володимир путін після завершення в країні "виборів" заявив, що в разі конфлікту росії з НАТО, світ опиниться "за один крок" від Третьої світової війни.
Про це пише російська агенція Интерфакс.
"Я думаю, що все можливо в сучасному світі", - сказав путін.
Він додав, що навряд чи в цьому хтось зацікавлений.
"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни", – підсумував той.
Нагадаємо, що путін "переміг" на президентських виборах в росії з 87,8% голосів.