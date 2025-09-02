"Я дуже розчарований путіним" – Трамп (оновлено)

Глава Білого дому пообіцяв вжити заходів, які "допоможуть людям жити"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" російським диктатором владіміром путіним.

Про це сказав американський лідер у телефонному інтерв’ю американському політтехнологу Скотт Дженнінгсу.

Глава Білого дому заявив, що російсько-українська війна не має сенсу, і назвав її "ганьбою".

"Побачимо, що буде далі, але зараз я дуже розчарований президентом путіним, я можу це сказати. І ми зробимо дещо, щоб допомогти людям жити. Питання не України, а в житті людей. 7 тис. людей гине щотижня, здебільшого військові. Якщо я можу це зупинити, це мій обов'язок", – зазначив Трамп.

Він вкотре повторив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом США.

Оновлено о 22:20

Згодом Дональд Трамп таки вийшов до журналістів на пресконференцію і зробив кілька заяв.

Значну частину свого виступу американський лідер присвятив внутрішній політиці США, зокрема йшлося про боротьбу зі злочинністю у Вашингтоні та Чикаго.

Президент США також прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть, оскільки він тиждень не з'являвся на публіці.

"Я нічого не робив два дні, і вони кажуть, що з ним щось не так. Байден нічого не робив місяцями, і ніхто не говорив, що з ним щось не так", – каже він та назвав новини про свою смерть фейковими.

Господар Білого дому оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами та заявив, що Канада хоче приєднатися до анонсованого ним раніше амбітного і коштовного проєкту протиракетної оборони "Золотого купола".

Також Трамп згадав про Україну у своїй промові. Він заявив, що дізнався "цікаві речі" про війну в Україні, та пообіцяв оприлюднити їх найближчими днями.

Нагадаємо, що 1 вересня закінчився дедлайн, який американський президент надавав путіну для мирного врегулювання війни в Україні.