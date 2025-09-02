Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Я дуже розчарований путіним" – Трамп (оновлено)

02 вересня 2025, 22:20
Глава Білого дому пообіцяв вжити заходів, які "допоможуть людям жити"
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" російським диктатором владіміром путіним. 
 
Про це сказав американський лідер у телефонному інтерв’ю американському політтехнологу Скотт Дженнінгсу.
 
Глава Білого дому заявив, що російсько-українська війна не має сенсу, і назвав її "ганьбою".
 
"Побачимо, що буде далі, але зараз я дуже розчарований президентом путіним, я можу це сказати. І ми зробимо дещо, щоб допомогти людям жити. Питання не України, а в житті людей. 7 тис. людей гине щотижня, здебільшого військові. Якщо я можу це зупинити, це мій обов'язок", – зазначив Трамп.
 
Він вкотре повторив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом США.
 
Оновлено о 22:20
 
Згодом Дональд Трамп  таки вийшов до журналістів на пресконференцію і зробив кілька заяв.
 
Значну частину свого виступу американський лідер присвятив внутрішній політиці США, зокрема йшлося про боротьбу зі злочинністю у Вашингтоні та Чикаго.
 
Президент США також прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть, оскільки він тиждень не з'являвся на публіці.
 
"Я нічого не робив два дні, і вони кажуть, що з ним щось не так. Байден нічого не робив місяцями, і ніхто не говорив, що з ним щось не так", – каже він та назвав новини про свою смерть фейковими.
 
Господар Білого дому оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами та заявив, що Канада хоче приєднатися до анонсованого ним раніше амбітного і коштовного проєкту протиракетної оборони "Золотого купола".
 
Також Трамп згадав про Україну у своїй промові. Він заявив, що дізнався "цікаві речі" про війну в Україні, та пообіцяв оприлюднити їх найближчими днями.
 
Нагадаємо, що 1  вересня закінчився дедлайн, який американський президент надавав путіну для мирного врегулювання війни в Україні.
 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється