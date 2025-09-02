"Я дуже розчарований путіним" – Трамп (оновлено)
02 вересня 2025, 22:20
Глава Білого дому пообіцяв вжити заходів, які "допоможуть людям жити"
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" російським диктатором владіміром путіним.
Про це сказав американський лідер у телефонному інтерв’ю американському політтехнологу Скотт Дженнінгсу.
Глава Білого дому заявив, що російсько-українська війна не має сенсу, і назвав її "ганьбою".
"Побачимо, що буде далі, але зараз я дуже розчарований президентом путіним, я можу це сказати. І ми зробимо дещо, щоб допомогти людям жити. Питання не України, а в житті людей. 7 тис. людей гине щотижня, здебільшого військові. Якщо я можу це зупинити, це мій обов'язок", – зазначив Трамп.
Він вкотре повторив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом США.
Оновлено о 22:20
Згодом Дональд Трамп таки вийшов до журналістів на пресконференцію і зробив кілька заяв.
Значну частину свого виступу американський лідер присвятив внутрішній політиці США, зокрема йшлося про боротьбу зі злочинністю у Вашингтоні та Чикаго.
Президент США також прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть, оскільки він тиждень не з'являвся на публіці.
"Я нічого не робив два дні, і вони кажуть, що з ним щось не так. Байден нічого не робив місяцями, і ніхто не говорив, що з ним щось не так", – каже він та назвав новини про свою смерть фейковими.
Господар Білого дому оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами та заявив, що Канада хоче приєднатися до анонсованого ним раніше амбітного і коштовного проєкту протиракетної оборони "Золотого купола".
Також Трамп згадав про Україну у своїй промові. Він заявив, що дізнався "цікаві речі" про війну в Україні, та пообіцяв оприлюднити їх найближчими днями.
Нагадаємо, що 1 вересня закінчився дедлайн, який американський президент надавав путіну для мирного врегулювання війни в Україні.