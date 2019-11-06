Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

#яДонор: В Україні запустили флешмоб до Всесвітнього дня донора

Всесвітній день донора відзначають 14 червня
Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун запустила флешмоб на Всесвітнього дня донора.
#яДонор: В Україні запустили флешмоб до Всесвітнього дня донора Фото: DZERKALO.MEDIA

Вона запропонувала тим, хто вирішить здати кров, поділитися своїми фото з хештегами #яДонор або #яДонорка, аби зробити донорство більш популярним в Україні.

"В Україні близько 70% донорів здають кров лише один раз. Цього недостатньо, щоби забезпечити потребу та допомогти всім, кому потрібна кров. Кожна здача крові дуже важлива, а будь-яка група крові потрібна щодня", – стверджує Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Вона посилається на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, за якими кількість донацій крові на рік повинна становити щонайменше 1,3 мільйона. В Україні у 2017 році їх було 571 тисяча.

"Сьогодні кожен охочий може допомогти популяризувати культуру донорства і долучитися до порятунку життів. Здавайте кров та впродовж тижня публікуйте в соцмережах свої фотографії з хештегом #яДонор або #яДонорка", – запропонувала чиновниця.

Супрун нагадує про необхідність ознайомитися з протипоказаннями до донорства, перш ніж шукати місце здачі крові.

За даними ВООЗ, донорської крові від 1% населення країни достатньо, щоб задовольнити найбільш базові потреби пацієнтів. За даними порталу Donor.ua, в Україні за рік робить близько 11 донацій крові на тисячу жителів. Світова норма становить 33 донації на тисячу людей.

Нагадаємо, в червні 2018 року президент Петро Порошенко підписав законопроєкт, який дозволяє трансплантацію органів за умови, що донор надав для цього письмовий дозвіл.

 

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2019 13:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.