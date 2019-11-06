яДонор: В Україні запустили флешмоб до Всесвітнього дня донора

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун запустила флешмоб на Всесвітнього дня донора.

Вона запропонувала тим, хто вирішить здати кров, поділитися своїми фото з хештегами #яДонор або #яДонорка, аби зробити донорство більш популярним в Україні.

"В Україні близько 70% донорів здають кров лише один раз. Цього недостатньо, щоби забезпечити потребу та допомогти всім, кому потрібна кров. Кожна здача крові дуже важлива, а будь-яка група крові потрібна щодня", – стверджує Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Вона посилається на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, за якими кількість донацій крові на рік повинна становити щонайменше 1,3 мільйона. В Україні у 2017 році їх було 571 тисяча.

"Сьогодні кожен охочий може допомогти популяризувати культуру донорства і долучитися до порятунку життів. Здавайте кров та впродовж тижня публікуйте в соцмережах свої фотографії з хештегом #яДонор або #яДонорка", – запропонувала чиновниця.

Супрун нагадує про необхідність ознайомитися з протипоказаннями до донорства, перш ніж шукати місце здачі крові.

За даними ВООЗ, донорської крові від 1% населення країни достатньо, щоб задовольнити найбільш базові потреби пацієнтів. За даними порталу Donor.ua, в Україні за рік робить близько 11 донацій крові на тисячу жителів. Світова норма становить 33 донації на тисячу людей.

Нагадаємо, в червні 2018 року президент Петро Порошенко підписав законопроєкт, який дозволяє трансплантацію органів за умови, що донор надав для цього письмовий дозвіл.