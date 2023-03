Як нова російська кампанія намагається спонукати чоловіків воювати в Україні — Associated Press

кремлю бракує військової сили і тому він усіма способами намагається заманити громадян своєї держави не війну.

Детально про це розповіли західні аналітики найбільшого інформаційного агентства США.

Пише Associated Press.

Днями в медіа з'явилась інформація, що влада москви отримала завдання залучити 27 тисяч контрактників до участі у війні. У виданні констатували, що по всій росії триває кампанія з пошуку новобранців для поповнення другої армії світу.

Журналісти пишуть, що російських чоловіків мотивують вступати до війська грошовими бонусами і пільгами. Так, на державних сайтах і в соцмережах чи то бібліотек, чи то державних установ з'являються повідомлення, у яких заохочують пройти реєстрацію для потенційного вступу в армію та відправлення в Україну.

"Адміністрація на заході Ярославської області пообіцяла одноразову премію близько 3 800 доларів за реєстрацію. А за відправку в Україну – місячну зарплату до $2500 – це близько 100 доларів на день за так звану участь в активних наступальних операціях. Також в регіоні обіцяють 650 доларів "за кожен кілометр просування в складі штурмових груп", – йдеться в матеріалі.

Також, мобілізаційною кампанією займаються військовослужбовці за допомогою телефонних дзвінків.

"Згідно з нещодавньою доповіддю американського центру Institute of the Study of War, росія може уникнути офіційного оголошення другої хвилі мобілізації після того, як перша виявилася вкрай непопулярною", – пише Associated Press.

В матеріалі наведено свідчення жителя столиці росії, роботодавець якого зібрав військові квитки всіх чоловіків бойового віку нібито для оформлення відстрочки. Проте це викликало неабияке занепокоєння у працівників установи, повідомляє агентство.