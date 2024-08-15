Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Як путін відповість на вторгнення України в Курськ? кремль навряд чи змінить свою стратегію – The Times

15 серпня 2024, 09:38
Як путін відповість на вторгнення України в Курськ? кремль навряд чи змінить свою стратегію – The Times
з вільних джерел
Для рф серпень — місяць катастроф та потрясінь.

Зухвале вторгнення ЗСУ в Курську область стало смертельним ударом по довгому правлінню російського президента владіміра путіна, воно зробило його першим з часів Другої світової війни лідером, який поступився російськими територіями іноземній армії.

Про це пише The Times.

Зловісно й те, що українське військо розпочало свою операцію у серпні. Для рф це місяць катастроф та потрясінь, починаючи з невдалого у 1991-му перевороту проти Міхаїла Горбачова. 

"Відтоді, крім катастрофи підводного човна "Курськ", серпень став місяцем великих терористичних атак, стихійних лих і руйнівної фінансової кризи, — пояснює ЗМІ. — Оскільки до кінця залишилося понад два тижні, путін, мабуть, запитує себе, чи не стане він черговою жертвою серпневого прокляття". 

Та деякі аналітики припускають, що після останніх подій росіяни погодяться з тезою диктатора про те, що війна була необхідна "для запобігання превентивному нападу Києва і його союзників по НАТО". Тому голова аналітичного центру Карнегі-Росія-Євразія Олександр Габуєв вважає малоймовірним те, що наслідки курської операції будуть довгостроковими для російського диктатора. Якщо, звісно ж, ситуація не стане ще гіршою. 

У матеріалі також нагадали, що Україна, ймовірно, захоче обміняти територію Курської області на частину земель, які перебувають під російською окупацією. Та путін, вочевидь, не налаштований на діалог із Києвом. Ба більше, він може вже планувати свою помсту, хоча наступ ЗСУ ще не закінчився. 

Владімір ПутінЗСУКурськ

Останні матеріали

Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 14:03
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Політика
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 16:14
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Політика
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 15:27
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 08:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється