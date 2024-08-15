Як путін відповість на вторгнення України в Курськ? кремль навряд чи змінить свою стратегію – The Times

Для рф серпень — місяць катастроф та потрясінь.

Зухвале вторгнення ЗСУ в Курську область стало смертельним ударом по довгому правлінню російського президента владіміра путіна, воно зробило його першим з часів Другої світової війни лідером, який поступився російськими територіями іноземній армії.

Про це пише The Times.

Зловісно й те, що українське військо розпочало свою операцію у серпні. Для рф це місяць катастроф та потрясінь, починаючи з невдалого у 1991-му перевороту проти Міхаїла Горбачова.

"Відтоді, крім катастрофи підводного човна "Курськ", серпень став місяцем великих терористичних атак, стихійних лих і руйнівної фінансової кризи, — пояснює ЗМІ. — Оскільки до кінця залишилося понад два тижні, путін, мабуть, запитує себе, чи не стане він черговою жертвою серпневого прокляття".

Та деякі аналітики припускають, що після останніх подій росіяни погодяться з тезою диктатора про те, що війна була необхідна "для запобігання превентивному нападу Києва і його союзників по НАТО". Тому голова аналітичного центру Карнегі-Росія-Євразія Олександр Габуєв вважає малоймовірним те, що наслідки курської операції будуть довгостроковими для російського диктатора. Якщо, звісно ж, ситуація не стане ще гіршою.

У матеріалі також нагадали, що Україна, ймовірно, захоче обміняти територію Курської області на частину земель, які перебувають під російською окупацією. Та путін, вочевидь, не налаштований на діалог із Києвом. Ба більше, він може вже планувати свою помсту, хоча наступ ЗСУ ще не закінчився.