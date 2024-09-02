Як тісні зв'язки між росією та Іраном впливають на Україну та Близький Схід – Bloomberg

Готовність росії співпрацювати з Іраном обмежується її прагненням покращити відносини з іншими країнами Близького Сходу.

росія та Іран не є справжніми партнерами. Донедавна ці дві країни ставилися одна до одної з підозрою. Однак після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році виник альянс, заснований не на спільних цінностях, а на наявності спільного супротивника: США та їхніх союзників. Військова співпраця між двома країнами значно посилилася за останні два роки. Це допомогло росії продовжити війну в Україні й дало Ірану надію на значну модернізацію свого військового потенціалу.

Про це пише Bloomberg.

Протягом десятиліть росія продавала Ірану цивільні ядерні технології, але побоювання, що країна прагне створити ядерну зброю, змусили росію у 2015 році приєднатися до західних країн і чинити тиск на Тегеран, щоб змусити його ввести обмеження на свою атомну програму. Однак вони зблизилися після того, як росія втрутилася в громадянську війну в Сирії у 2015 році, воюючи разом з ополченцями, підтримуваними Іраном.

Крім того, перебування під жорсткими західними санкціями зблизило росію та Іран. Наприклад, обидві країни прагнуть створити платіжну систему, альтернативну SWIFT, яку деякі з їхніх банків були позбавлені можливості використовувати в рамках ширших санкцій, накладених США та їхніми союзниками.

Давно відомо, що росія отримує безпілотники іранського виробництва, які вона використовує проти України з середини вересня 2022 року. Іран також постачає технологію для російського заводу, який має намір масово виробляти більше дронів до 2025 року.

У 2023 році американський чиновник заявив, що росія запропонувала Ірану "безпрецедентну оборонну співпрацю". Шай Гар-Цві, колишній виконувач обов'язків генерального директора Міністерства стратегічних справ Ізраїля повідомив, що Росія ділиться з Іраном розвідданими, співпрацює з ним у сфері кібервійни і допомагає йому запускати супутники-шпигуни.

Іран також хоче отримати російські винищувачі Су-35. Ці літаки могли б змінити можливості іранських ВПС, які досі покладалися на застарілі американські винищувачі, куплені ще до Ісламської революції 1979 року.

Поглиблення відносин з росією, окрім військових питань, сприяє послабленню міжнародної ізоляції Ірану. росія та Іран також планують закріпити свою співпрацю в офіційному стратегічному партнерстві. Але навіть у цьому випадку їхній союз залишається "шлюбом за розрахунком", який має свої межі, пише агентство.

Готовність росії співпрацювати з Іраном стримується її бажанням налагодити відносини з іншими країнами Близького Сходу, зокрема Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами, які мають напружені відносини з Іраном, а також Ізраїлем, який десятиліттями перебуває у стані конфлікту з Ісламською Республікою.

"росія навряд чи надасть Ірану пряму допомогу в мілітаризації його ядерної програми. І навряд чи вона повністю стане на бік Ірану в його тіньовій війні з Ізраїлем", — зазначає Bloomberg.