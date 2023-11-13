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ПОЛІТИКА

Як Україні вийти з глухого кута – The Washington Post

13 листопада 2023, 08:14
Як Україні вийти з глухого кута – The Washington Post
Колаж "Сегодня"
Заяви Залужного "мають дати поштовх союзникам України", вважає редакція.

У нещодавньому есе та інтерв'ю журналу The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав що Україна знаходиться в патовій ситуації на полі бою з росією і "глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде". Ця заява має стати каталізатором до нових зусиль, спрямованих на те, щоб за допомогою Сполучених Штатів і європейських союзників дати поштовх боротьбі України проти російського вторгнення.

Про це пишуть редактори видання The Washington Post.

Вони зазначають, що "аналіз генерала протвережує". Також вони звертають увагу на занепокоєння України щодо подальшої підтримки Заходу, яке добре передає стаття Time, яка спричинила багато галасу в Україні.  

"У військовому плані ще не все втрачено. Україна відкрила коридор для транспортування зерна, витісняючи російські військово-морські сили ракетними ударами і ударами безпілотників. У наземних боях українські війська завдали величезних втрат російській техніці і особовому складу. У боях за Авдіївку минулого місяця втрати росіян за один день сягнули 900 осіб", – пишуть редактори WP.

Вони зазначають, що темп поставок західних озброєнь "розчарував пана [президента Володимира] Зеленського". 

"Україна справедливо побоюється, що їй було надано достатньо для виживання, але недостатньо для перемоги, частково через занепокоєння президента [США Джо] Байдена щодо ескалації у відносинах з росією. Конгрес може підтримати український моральний дух і військову ефективність, ухваливши в найближчі тижні великий пакет економічної та військової допомоги, достатній для того, щоб уникнути перебоїв у виконанні плану у наступному році. Незважаючи на небажання деяких республіканців у Палаті представників, в обох палатах залишається значна більшість, яка підтримує такий пакет", – зазначає WP.

Видання припускає, що путін сподівається вичерпати терпіння Заходу та матеріальні й кадрові резерви України, а після – побачити обрання колишнього президента Дональда Трампа й подальше ослаблення підтримки США Україні.

"Зрештою, Україна може зіткнутися з реальністю, що їй доведеться вести переговори з російським ворогом, який готовий нескінченно жертвувати ресурсами і життями на полі бою. Цей момент ще не настав, але Захід повинен дати Україні важелі впливу, щоб укласти найкращу можливу угоду, якщо прийде час. І цей важіль означає збереження шансу України вижити і розвиватися як процвітаюча європейська демократія, а не як васал кремля", – резюмують редактори WP.

допомогаЗахідвійна в Україні

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