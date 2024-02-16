Які безпекові угоди Україна обговорює з союзниками? – Reuters

Україна заявляє, що угоди повинні містити важливі й конкретні зобов'язання у сфері безпеки, але вони жодним чином не замінять її вступ до НАТО.

Німеччина та Україна підписали угоду про зобов'язання у сфері безпеки сьогодні 16 лютого під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини. Крім того, країни "Великої сімки" на саміті НАТО у Вільнюсі в липні минулого року підписали спільну декларацію, в якій зобов'язалися встановити "довгострокові зобов'язання і домовленості у сфері безпеки" з Україною, які будуть обговорюватися на двосторонньому рівні.

Про це повідомляє Reuters.

Угоди передбачають продовження надання військової та безпекової допомоги, підтримку розвитку оборонно-промислової бази України, підготовку українських солдатів, обмін розвідданими та співробітництво, а також підтримку кіберзахисту. Сторони також повинні негайно провести консультації з Україною для визначення "відповідних наступних кроків" у разі "майбутнього російського збройного нападу". З того часу декларацію підписали понад 30 країн.

Україна заявляє, що домовленості повинні містити важливі й конкретні зобов'язання у сфері безпеки, але вони жодним чином не замінять її стратегічну мету — вступ до НАТО, який розглядає будь-який напад на одного з 31 члена як напад на всіх згідно зі статтею п'ятою свого статуту.

"Існує думка, що, уклавши достатню кількість цих угод, нам не потрібне членство. Це неправда. Нам потрібне членство в НАТО", — заявив Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України.

У січні Британія стала першою країною, яка підписала одну з Україною у сфері безпеки терміном на 10 років, до якого Київ сподівається стати членом НАТО. Лондон заявив, що угода формалізує підтримку, яку Британія "надавала і надалі надаватиме для безпеки України, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислову співпрацю".

Згідно з угодою, Лондон надасть "сучасне військове обладнання у всіх сферах, де це необхідно, а також економічну допомогу; накладе на росію економічні та інші витрати". Жовква зазначив, що в британській угоді є також доповнення, які не були оприлюднені.