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ПОЛІТИКА

Якщо росіяни вважають, що взяли Бахмут, я можу сказати, що це неправда – Данілов

23 травня 2023, 18:41
Якщо росіяни вважають, що взяли Бахмут, я можу сказати, що це неправда – Данілов
Данілов
Слова росіян щодо повної окупації Бахмута є хибними.

Захист Бахмута, який триває вже десять місяців, є успішною оборонною операцією. У її ході ворог втратив велику кількість живої сили та техніки.

Про це в коментарі CNN заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він нагадав, що слова росіян щодо повної окупації Бахмута є хибними, оскільки частина міста все ще перебуває під контролем України.

За словами Данілова, рішення про продовження оборони Бахмута ухвалювалися на стратегічному рівні. Це питання постійно обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача.

Секретар РНБО наголосив, що на Бахмутському напрямку було ліквідовано велику кількість російських військовослужбовців, причому не лише найманців ПВК "Вагнер", а й спецназу, ВДВ, представників інших родів військ. Також українські захисники знищили величезну кількість техніки, а ворог витратив там значну кількість боєприпасів.

"Це наша стратегічна оборонна операція, яка проходить для нас успішно, враховуючи, що ми 10 місяців утримуємо територію, де ми щодня їх знищували. Вони не можуть взяти Бахмут 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?" – додав Данілов.

Минулого тижня росіяни почали розповсюджувати фейки про те, що вони нібито повністю захопили Бахмут Донецької області. Офіційні представники України спростували вкиди ворога, уточнивши, що ЗСУ все ще контролюють південно-західну частину міста.

Нагадаємо, глава російської ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин заявив, що після 1 червня найманці будуть виведені з районів бойових дій у Бахмуті на двомісячний відпочинок і перепідготовку.

БахмутДанілов

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