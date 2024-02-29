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Якщо Україна програє, НАТО воюватиме з росією – глава Пентагону

29 лютого 2024, 21:11
Якщо Україна програє, НАТО воюватиме з росією – глава Пентагону
Фото: ЕРА
Шеф Пентагону Ллойд Остін вважає, що у разі програшу України у повномасштабній війні проти росії з останньою доведеться воювати усьому Північноатлантичному Альянсу.

Про це він сказав під час слухань Комітету з питань збройних сил Палати представників США, передає Європейська правда

"Ми знаємо: якщо путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме більш агресивні дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу", - заявив Остін Ллойд.

Він додав, що в разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитись насамперед країни Балтії.

"Якщо ви балтійська країна, ви вкрай хвилюєтесь, чи не будете наступними. Вони знають путіна. Вони знають, на що він здатен. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО буде воювати з росією", - підсумував глава Пентагону.

Раніше також стало відомо, що Пентагон обмірковує новий план швидкої доставки зброї в Україну.

 

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