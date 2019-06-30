Японія відновлює китобійний промисел

Японія з 1 липня виходить з Міжнародної комісії з промислу китів (IWC) і вперше за 30 років повертається до комерційного лову китів.

Полювання на китів вестиметься в невеликих обсягах і далеко від міжнародних охоронюваних вод, повідомляє DW.

До запровадження мораторію 1986 року країна добувала близько 200 тисяч тонн китового м'яса на рік. Нині вона має намір використовувати методи Міжнародної китобійної комісії, щоб визначити квоти на промисел малих смугастиків, сейвалів і смугастиків Брайда. Ці три види, на думку японців, уже відновилися достатньо для того, щоб полювати на них.

Після запровадження мораторію Японія перейшла на так званий науковий промисел, хоча, як зазначають критики, жодна повноцінна наукова програма не потребує тисячі вбитих тварин.

Раніше групи захисників тварин надіслали учасникам саміту "великої двадцятки" в Осаці лист з настійним закликом негайно припинити всі види китобійного промислу. Кітті Блок, глава Humane Society International, що базується у Великій Британії, у зв'язку з поновленням полювання на китів назвала Японію "відступницею", а також "ретроградною та недалекоглядною" країною. За її словами, Токіо "підриває свою репутацію в галузі, дні якої полічено".

Крім Японії полювання на китів також ведуть Ісландія та Норвегія.

Нагадаємо, що раніше біля узбережжя Канади знайшли тіла шести атлантичних китів, які перебувають на межі вимирання.