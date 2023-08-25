Японська місія "Місячний снайпер" прагне повторити успіх Індії вже наступного тижня

Очікується, що японський апарат досягне поверхні Місяця за 4-6 місяців.

Після провалу російської місячної місії "Луна-25" та успішної висадки на місячну поверхню індійського апарату "Чандраян-3" Японія готує до запуску наступного тижня свою власну місію "Місячний снайпер" (Moon Sniper).

Про це пише Phys.org.

На борту ракети буде посадковий апарат, який, як очікується, досягне поверхні Місяця через 4-6 місяців, а також супутник для отримання рентгенівських зображень, призначений для вивчення еволюції Всесвіту.

Як повідомило в п'ятницю Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA), запуск ракети має відбутися в понеділок, після того як через погані погодні умови його перенесли на один день.

Японська космічна програма є однією з найбільших у світі, проте перша спроба висадки на Місяць провалилася у листопаді 2022 року, а новий тип ракети вибухнув під час випробувань минулого місяця.

Тепер надії JAXA покладаються на "розумний" апарат для дослідження Місяця (Smart Lander for Investigating Moon - SLIM): це маленький та легкий пристрій висотою 2,4 м, шириною 2,7 м, довжиною 1,7 м та масою близько 700 кг.

Використовуючи ровер розміром з долоню, який може змінювати форму, і зонд, розроблений спільно з компанією з виробництва іграшок, SLIM має дослідити, як утворився Місяць, на основі зібраної інформації з оголених частин місячної мантії.

Індія стала четвертою в історії країною, якій вдалося успішно висадити свій космічний апарат на Місяць. Раніше м'які посадки на місячну поверхню здійснювали лише США, Китай та колишній СРСР.

19 серпня російський космічний апарат "Луна-25" впав на Місяць після того, як у нього відмовили двигуни, що поклало край першій за 47 років спробі.