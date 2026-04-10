Є кілька країн, які гальмують членство України в НАТО – Рютте

Питання членства України в Альянсі наразі не перебуває на порядку денному через стримування окремих держав.

Про це він заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після виступу в Інституті Рональда Рейгана у США.

Як повідомив Генсек, під час саміту Альянсу, який відзначав 75-річчя НАТО, була досягнута домовленість щодо незворотного шляху України до членства, але кілька країн гальмують цей процес.

"Зокрема Німеччина, Словаччина, Угорщина та Сполучені Штати. Тому я не думаю, що це питання зараз стоїть на порядку денному", – сказав Рютте.

Він додав, що не вважає, що питання членства України в НАТО буде вирішене у короткостроковій перспективі. Натомість союзники зосереджують зусилля на напрацюванні гарантій безпеки, які мають унеможливити нову агресію рф у разі припинення вогню або досягнення мирної угоди.

За словами Генсека, нині Альянс намагається переймати український досвід у війні, щоб внести його в оборонний план НАТО

"Особливо, що стосується дронів та антидронових технологій. Ви майстри у цьому", – зазначив Рютте.