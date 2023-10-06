Матеріали:
Теми:

Є варіанти продовження допомоги Україні без схвалення Конгресу – Пентагон

06 жовтня 2023, 13:47
Є варіанти продовження допомоги Україні без схвалення Конгресу – Пентагон
Фото: АFP
В США є варіанти для фінансування військової допомоги Україні, проте перекидати кошти на це з чогось іншого наразі не планують.

Про це повідомляє Bloomberg.

"В уряді США є варіанти продовження допомоги Україні, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації президента Джо Байдена", - заявила перший заступник міністра оборона США Кетлін Гікс.

Вона додала, що поки Пентагон не розглядає можливості "перепрограмування" коштів, виділених на інші витрати.

"Це не те, про що нам потрібно думати зараз, доки ми не зрозуміємо, як довго триватиме теперішня ситуація у Конгресі", - додала Гікс. 

За її словами, наразі Пентагон зосереджується на ухваленні нового бюджету на 2024 фінансовий рік, а не на перерозподілі раніше виділених коштів на видатки для потреб України.

Ми також писали, що Байден може використати гранти Держдепартаменту для фінансування зброї Україні.

 

ПентагондопомогаУкраїна

Останні матеріали

Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Політика
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 14:43
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Політика
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 12:43
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Технології
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 08:46
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Політика
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 17:07
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Політика
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 13:09
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Cуспільство
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 09:07
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється