Є варіанти продовження допомоги Україні без схвалення Конгресу – Пентагон

В США є варіанти для фінансування військової допомоги Україні, проте перекидати кошти на це з чогось іншого наразі не планують.

Про це повідомляє Bloomberg.

"В уряді США є варіанти продовження допомоги Україні, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації президента Джо Байдена", - заявила перший заступник міністра оборона США Кетлін Гікс.

Вона додала, що поки Пентагон не розглядає можливості "перепрограмування" коштів, виділених на інші витрати.

"Це не те, про що нам потрібно думати зараз, доки ми не зрозуміємо, як довго триватиме теперішня ситуація у Конгресі", - додала Гікс.

За її словами, наразі Пентагон зосереджується на ухваленні нового бюджету на 2024 фінансовий рік, а не на перерозподілі раніше виділених коштів на видатки для потреб України.

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