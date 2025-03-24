Єгипет виступив з новою пропозицією щодо відновлення угоди про припинення вогню в Газі – Reuters

Згідно домовленостей, Хамас має звільняти заручників щотижня.

Того тижня тижня Єгипет оголосив про нову пропозицію, що спрямована на відновлення угоди про припинення вогню у секторі Гази.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела у службах безпеки.

Єгипетська пропозиція передбачає, що угруповання Хамас буде звільняти по п’ять ізраїльських заручників щотижня, а після першого тижня Ізраїль втілить другий етап угоди про припинення вогню в анклаві, повідомили джерела.

США і Хамас погодилися із пропозицією Каїру, але Ізраїль ще не відреагував на новий план, кажуть неназвані співрозмовники Reuters.

Видання пише, що пропозиція Єгипту також включає у себе терміни звільнення всіх заручників в обмін на терміни повного виведення військ Ізраїлю із Гази, підкріплений гарантіями з боку США.

Проте на сьогодні відомо, що Ізраїль готується до можливої масштабної наземної операції в Газі.