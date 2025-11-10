Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС 13 листопада обговорить два варіанти збільшення фінансової підтримки України

10 листопада 2025, 20:29
Остаточне рішення планують обговорити 13 листопада на зустрічі міністрів фінансів у Брюсселі.

Європейський Союз у четвер, 13 листопада, обговорить два основні шляхи посилення фінансової підтримки України. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого європейського посадовця.

Міністри фінансів країн ЄС зберуться в Брюсселі після того, як 23 жовтня лідери держав-членів домовилися забезпечити фінансові потреби України на 2026–2027 роки та доручили Європейській комісії підготувати відповідні пропозиції.

За словами співрозмовника агентства, документ із варіантами рішень ще не завершено, однак наразі розглядаються лише два реалістичних механізми для залучення близько 130–140 мільярдів євро, які можуть знадобитися Україні.

Перший варіант передбачає використання заморожених російських активів, як це вже пропонувала Єврокомісія.

Другий це залучення коштів через позики, які уряди ЄС могли б отримати на фінансових ринках. Такий підхід, однак, означатиме необхідність виплати відсотків за позиками.

Більшість російських активів, заморожених у Європі, зберігаються на рахунках бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року більшість цих паперів досягли терміну погашення й перетворилися на вільні кошти.

Згідно з одним із розглянутих сценаріїв, ЄС може замінити російські кошти на рахунках Euroclear безкупонними облігаціями класу AAA, випущеними Європейською комісією. Отримані таким чином кошти передадуть Україні. Київ мав би погасити позику лише у разі отримання воєнних репарацій від росії фактично це зробило б допомогу грантом, а репарації забезпеченням для майбутніх виплат.

Такий підхід уже отримав умовну назву «репараційна позика», оскільки він прямо пов’язаний із очікуваними репараціями від росії.

Відповідно до цієї схеми, єдиним фінансовим зобов’язанням урядів країн ЄС буде надання гарантій для позик Єврокомісії, що видаються на користь Euroclear.

