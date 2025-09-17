ЄС готує жорсткіші обмеження проти Китаю і Індії, але без додаткових мит

Нові заходи стануть частиною більш широкого пакету санкцій проти рф.

Європейський Союз готує розширення санкційного пакету проти росії, включаючи нові обмеження для банків і нафтопереробних заводів Китаю та Індії, які підтримують російську економіку.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

Ужрналісти дорлають, що ті установи потраплять до "чорного списку" ЄС.

Водночас, незважаючи на тиск зі сторони США, Євросоюз відмовився вводити додаткові мита проти Китаю та Індії.

Президент США Дональд Трамп раніше закликав Європу та країни НАТО відмовитися від закупівлі російської нафти, звинувачуючи їх у недостатній солідарності у боротьбі з агресією москви.

Раніше президент США поставив умови для нових санкцій проти росії.