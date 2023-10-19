Європейський Союз наступного тижня прийме лідерів приблизно 20 країн, щоб розширити свій глобальний інфраструктурний план Global Gateway, спрямований на конкуренцію з Китаєм у стратегічних регіонах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Саміт відбудеться за тиждень після того, як Китай зібрав представників більш ніж 130 країн, щоб відсвяткувати 10-річчя свого власного глобального інвестиційного плану - ініціативи "Один пояс, один шлях".

За даними джерел Bloomberg, серед глав держав та урядів, які візьмуть участь у Форумі "Глобальні ворота ЄС", що проходитиме 25-26 жовтня у Брюсселі, будуть глави держав та урядів Бангладеш, Сенегалу, Намібії та Молдови. Представництво Єгипту та Демократичної Республіки Конго ще не визначено.

Global Gateway - це план ЄС вартістю 300 мільярдів євро "з розвитку інтелектуальних, чистих та безпечних зв'язків у цифровому, енергетичному та транспортному секторах", йдеться на веб-сайті Єврокомісії. ЄС та його союзники конкурують з такими країнами, як Китай, за розвиток проектів інфраструктури та зв'язків у країнах, що розвиваються.

У ході китайського форуму до десятої річниці проекту Сі Цзіньпін представив свій інвестиційний план як радикальну альтернативу світовому порядку, який очолює США. Його підтримав президент росії путін.

Європейська комісія має намір провести менш масштабний, але більш результативний саміт, повідомив представник ЄС, зробивши близько 20 оголошень, які започаткують розгортання Global Gateway. Зустріч розпочнеться напередодні саміту ЄС.

Форум збере інститути ЄС та держави-члени з країнами-партнерами та європейськими компаніями, які бажають інвестувати у проекти. Очікуються високопоставлені представники найбільших фірм ЄС, включаючи Orange, Allianz, Alstom, Danone, Enel, Siemens та Telefonica.

На форумі пройдуть дискусії щодо зеленої енергетики, освіти та досліджень, найважливішої сировини, транспортних коридорів, виробництва товарів для здоров'я та цифрової інфраструктури.

Очікується, що ЄС підпише два меморандуми про взаєморозуміння з Демократичною Республікою Конго та Замбією, що полегшить доступ до найважливішої сировини, оскільки блок прагне диверсифікувати постачальників