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ЄС готується терміново ухвалити пакет санкцій проти рф за удар по Києву

02 липня 2026, 15:55
ЄС готується терміново ухвалити пакет санкцій проти рф за удар по Києву
,Голова європейської дипломатії Кая Каллас чітко заявила, що самих лише слів засудження сьогодні недостатньо.
Наступного тижня Європейський Союз спробує затвердити невеликий санкційний пакет проти росії у відповідь на масовану атаку по Києву вночі 2 липня.
 
Про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив журналістам.
 
За його словами, сьогоднішній черговий масований обстріл України отримав швидку реакцію з боку Євросоюзу, де вже оголосили про підготовку нової санкційної відповіді.
 
Голова європейської дипломатії Кая Каллас чітко заявила, що самих лише слів засудження сьогодні недостатньо, і анонсувала запровадження додаткових обмежень проти компаній, які підтримують та фінансують російський військово-промисловий комплекс.
 
"Тобто вже наступного тижня ЄС спробує затвердити невеликий санкційний пакет. До нього увійдуть нові юридичні особи російського ВПК - зокрема й ті підприємства, компанії та суб'єкти, які ми як українська сторона детально проаналізували, верифікували та запропонували нашим європейським партнерам для внесення у списки",– повідомив Власюк.
 
Він зазначив, що для кремля це має бути чітким і безкомпромісним сигналом: кожна масштабна атака на українські міста, кожен акт терору проти цивільного населення повинен отримувати не лише жорстку військову відповідь на полі бою, а й негайний економічний удар.
 
"Ми маємо системно та послідовно підвищувати ціну війни для агресора, позбавляюч російський ВПК технологій та ресурсів для виробництва зброї. Очікуємо на швидке затвердження цих рішень нашими міжнародними партнерами", – додав уповноважений президента з питань санкційної політики.

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

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