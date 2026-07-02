ЄС готується терміново ухвалити пакет санкцій проти рф за удар по Києву

,Голова європейської дипломатії Кая Каллас чітко заявила, що самих лише слів засудження сьогодні недостатньо.

Наступного тижня Європейський Союз спробує затвердити невеликий санкційний пакет проти росії у відповідь на масовану атаку по Києву вночі 2 липня.

Про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив журналістам.

За його словами, сьогоднішній черговий масований обстріл України отримав швидку реакцію з боку Євросоюзу, де вже оголосили про підготовку нової санкційної відповіді.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас чітко заявила, що самих лише слів засудження сьогодні недостатньо, і анонсувала запровадження додаткових обмежень проти компаній, які підтримують та фінансують російський військово-промисловий комплекс.