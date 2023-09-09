ЄС обіцяє покарати росію за організацію "виборів" на окупованих територіях

Фейкові вибори відбуваються на тлі примусової видачі паспортів рф.

росія, її політичне керівництво та усі причетні до організації "виборів" на окупованих територіях України будуть притягнуті до відповідальності.

Про це заявив постійний представник ЄС при Організації Олоф Скуг під час засідання Ради Безпеки ООН.

"росія, її політичне керівництво та інші причетні до організації цих незаконних так званих виборів особи стикнуться з наслідками за ці незаконні дії", - сказав Скуг.

Він також наголосив на тому, що псевдовибори відбуваються "на тлі примусової та незаконної видачі росією паспортів, зокрема й дітям", а також масових і систематичних порушень прав людини на окупованих територіях України.

"російські псевдовибори на територіях України, які знаходяться під тимчасовою військовою окупацією, нікчемні, відповідно до міжнародного права. Вони не можуть бути й не будуть визнані", - заявив він.

Японія також засудила псевдовибори.

"Анексія" росією цих регіонів до складу своєї території є явним порушенням міжнародного права, що зазіхає на суверенітет і територіальну цілісність України, а також суперечить відповідним резолюціям Генеральної Асамблеї ООН. Японія рішуче засуджує це, оскільки такий акт є абсолютно неприйнятним", - заявили в МЗС Японії, додавши, що агресія Росії проти України є обурливим актом, який розхитує саму основу міжнародного порядку, і Токіо не може потурати будь-яким спробам односторонньої зміни статус-кво силою.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія рф призначила на 10 вересня "вибори" на захоплених окупантами територіях України - на частинах Херсонської та Запорізької областей, а також у так званих "ДНР" і "ЛНР".