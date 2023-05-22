ЄС оштрафував корпорацію Meta на рекордні $1,3 мільярда за передачу даних користувачів

Компанію також зобов'язали припинити передавати дані до США.

Регулятор ЄС наклав рекордний штраф у розмірі 1,2 мільярда євро (1,3 мільярда доларів) за передавання даних користувачів США. Компанію зобов'язали протягом п'яти місяців припинити таке передавання.

Про це повідомляє Reuters.

Штраф було накладено Комісаром із захисту даних Ірландії. Компанію оштрафували за те, що після рішення суду у 2020 році, яке визнало недійсною угоду між ЄС та США про передавання даних, вона продовжувала таке передавання.

Попередній рекордний штраф у розмірі 746 мільйонів євро наклали ЄС на компанію Amazon.

Meta заявила, що оскаржить рішення, у тому числі «невиправданий і непотрібний штраф, який створює небезпечний прецедент для безлічі інших компаній». У компанії також додали, що сподіваються, що новий пакт про передачу даних між ЄС та США набуде чинності до того, як їй доведеться призупинити таку передачу.

"Без можливості передавати дані через кордони, інтернет ризикує бути розділеним на національні та регіональні сховища", - йдеться у заяві Meta.

Очікується, що нова система захисту даних, яка була погоджена Брюсселем та Вашингтоном у березні 2022 року, буде готова до червня.

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