ЄС підтримує мирні переговори і працює над новими санкціями проти рф – Каллас

У ЄС готують нові санкції проти росії, незважаючи на мирний процес.

Держави Європейського Союзу працюють над новими санкціями проти росії та додатковою підтримкою українського війська, хоча й підтримують мирні перемовини під егідою Сполучених Штатів.

Після завершення українського блоку дискусій під час позачергового засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 липня, написала в соцмережі Х (Twitter) висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас.

У ЄС готують нові санкції проти росії, незважаючи на мирний процес.

"Міністри закордонних справ ЄС сьогодні висловили підтримку крокам США, спрямованим на досягнення справедливого миру," – написала Каллас.

Вона поінформувала, що "водночас ми працюємо над новими санкціями проти росії, додатковою військовою підтримкою України та посиленням допомоги для потреб бюджету України і процесу її вступу до ЄС".

"Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на росію – ось як ми завершимо цю війну і запобіжимо майбутній російській агресії в Європі", – наголосила Кая Каллас.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 13 серпня - за два дні до його зустрічі з російським диктатором владіміром путіним.