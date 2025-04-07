ЄС планує створити спільний збройовий фонд за участю України – Reuters

Проєкт є частиною планів ЄС щодо фінансування підготовки до потенційного нападу з боку рф

Міністри фінансів Європейського Союзу обговорять цього тижня створення спільного міжурядового оборонного фонду, який буде закуповувати і володіти оборонним озброєнням, а також стягувати з членів плату за його використання.

Про це, посилаючись на представлений на розгляд міністрів проєкт, пише Reuters.

Зазначається, що проєкт був замовлений польським головуванням у ЄС і підготовлений аналітичним центром Bruegel. Цей Європейський оборонний механізм (EDM) буде створений у рамках міжурядового договору і матиме істотний оплачений і відкличний капітал, що дасть йому змогу позичати на ринку. Він також може видавати кредити та прийматиме членів з-за меж Європейського союзу. Зокрема, розглядаються Велика Британія, Україна та Норвегія.

У проєкті передбачається, що фонд зосередиться на "стратегічних засобах допомоги" - дорогій військовій інфраструктурі та обладнанні, необхідних арміям для роботи, які часто надаються Сполученими Штатами.