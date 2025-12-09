Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС почав антимонопольне розслідування щодо Google через використання контенту ШІ

09 грудня 2025, 10:57
ЄС почав антимонопольне розслідування щодо Google через використання контенту ШІ
Фото: з вільного доступу
З'ясують, чи не зловживала компанія, використовуючи власні інструменти штучного інтелекту для витіснення конкурентів.
Європейський Союз розпочав розслідування стосовно Google, щоб з’ясувати, чи не зловживала компанія своїм домінуючим становищем, використовуючи власні інструменти штучного інтелекту для витіснення конкурентів.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Єврокомісія заявила у вівторок, що перевірить, чи не спотворює підрозділ Alphabet конкуренцію шляхом нав’язування несправедливих умов для творців контенту та надання своїй моделі ШІ переваг порівняно з конкурентами.
 
Регулятор ЄС також дослідить, наскільки створення відповідей AI Overviews та AI Mode у Google базується на контенті веб-видавців і чи отримують вони належну оплату за його використання.
 
"Ця справа знову є потужним сигналом нашої відданості захисту онлайн-преси та інших творців контенту, а також забезпеченню чесної конкуренції на ринках ШІ, що розвиваються", – заявила Тереса Рібера, єврокомісарка з питань конкуренції, у промові в Брюсселі у вівторок.

 

