ЄС представив чотири ключові проєкти для оборони від росії

Єврокомісія представила "флагманські" оборонні проєкти для того, щоб протидіяти потенційним загрозам з боку росії.

Такі проєкти містяться в "дорожній карті" оборонної політики Євросоюзу. Вони відображають побоювання блоку у зв'язку з війною рф проти України та загрози російського нападу на ЄС.

"Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Очевидно, що нам потрібно зміцнити нашу оборону проти росії", - підкреслила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.