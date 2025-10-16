Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС представив чотири ключові проєкти для оборони від росії

16 жовтня 2025, 17:57
ЄС представив чотири ключові проєкти для оборони від росії
Фото: Укрінформ
Такі проєкти містяться в "дорожній карті" оборонної політики Євросоюзу.
Єврокомісія представила "флагманські" оборонні проєкти для того, щоб протидіяти потенційним загрозам з боку росії.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Такі проєкти містяться в "дорожній карті" оборонної політики Євросоюзу. Вони відображають побоювання блоку у зв'язку з війною рф проти України та загрози російського нападу на ЄС.
 
"Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Очевидно, що нам потрібно зміцнити нашу оборону проти росії", - підкреслила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.
 
Як зазначили в Єврокомісії, серед чотирьох проєктів два мають найвищий пріоритет. Ідеться про Європейську ініціативу з протидії дронам ("стіну дронів") і Eastern Flank Watch, мета якої - зміцнення східних рубежів ЄС на суходолі, у повітрі та на морі.
 
У ЄК уточнили, що обидва проєкти мають бути в стані початкової готовності до кінця наступного року. При цьому система противодронової оборони має повністю запрацювати у 2027 році, а програма Eastern Flank Watch - до кінця 2028 року.
 
Також план Євросоюзу передбачає створення Європейського повітряного щита - для захисту від ракет та інших загроз з повітря, і Європейського космічного щита - для захисту європейських космічних активів і сервісів.
 
Очікується, що керівники всіх країн ЄС ухвалять рішення щодо підтримки таких ініціатив і визначать, які країни координуватимуть проєкти.

 

