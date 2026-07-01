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ЄС продовжить підтримку України та тиск на рф під час головування Ірландії

01 липня 2026, 17:31
ЄС продовжить підтримку України та тиск на рф під час головування Ірландії
Фото: Укрінформ
Євросоюз наполягає на справедливому мирі та міжнародному праві.
Упродовж наступних шести місяців головування Ірландії в Раді ЄС Євросоюз продовжить політику підтримки України та посилення тиску на росію як державу-агресора.
 
Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час церемонії початку головування Ірландії в Дубліні, пише "Укрінформ".
 
За його словами, нинішня геополітична ситуація є складним випробуванням для Європи, однак ЄС керується міжнародним правом, багатосторонністю та правилами міжнародного порядку. Він наголосив, що саме ці принципи забезпечують єдність Євросоюзу у підтримці України.
 
Глава Євроради підкреслив, що ситуація на фронті змінюється завдяки мужності Збройних сил України, а підтримка партнерів та тиск на росію відіграють ключову роль.
 
Він також зазначив, що протягом наступного півріччя ЄС продовжить реалізацію подвійної стратегії – підтримку України та посилення тиску на рф.
 
"росія повинна зрозуміти, що час не на її боці і що вона має перейти від поля бою до переговорів", – наголосив Кошта.
ЄСвійна в Україні

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