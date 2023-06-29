ЄС продовжить санкції проти Ірану через постачання зброї росії

Країни Європейського союзу мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку і будівництво балістичних ракет.

Термін санкцій має закінчитись в жовтні цього року.

Про це передає Reuters.

Джерела видання назвали три причини, через які ЄС вирішив продовжити дію санкцій: використання росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до рф і порушення умов ядерної угоди Іраном.

"Іранцям було сказано досить чітко, і тепер питання в тому, які кроки у відповідь іранці можуть зробити, якщо такі взагалі будуть, і передбачати це", - сказав європейський дипломат на умовах анонімності.