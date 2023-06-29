ЄС продовжить санкції проти Ірану через постачання зброї росії
Термін санкцій має закінчитись в жовтні цього року.
Про це передає Reuters.
Джерела видання назвали три причини, через які ЄС вирішив продовжити дію санкцій: використання росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до рф і порушення умов ядерної угоди Іраном.
"Іранцям було сказано досить чітко, і тепер питання в тому, які кроки у відповідь іранці можуть зробити, якщо такі взагалі будуть, і передбачати це", - сказав європейський дипломат на умовах анонімності.Раніше стало відомо, що Китайські запчастини допомагають Ірану швидко постачати безпілотники до росії.