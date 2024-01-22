ЄС розробляє новий план на $22 млрд для збільшення військової допомоги Україні – The Wall Street Journal

Новий план спрямований на виділення мільярдів євро на спільні військові закупівлі для України.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Цього тижня в ЄС почнеться робота над новим планом розблокування десятків мільярдів доларів, що допоможе збільшити обсяги військової допомоги для України.

"З огляду на залежність України від зовнішньої підтримки, вибір, який зроблять країни ЄС і його партнери в найближчий період, або дасть змогу Україні домогтися вирішального прогресу, або серйозно підірве її здатність до спротиву", - йдеться в статті.

В разі схвалення - план передбачає повернення понад 20 мільярдів євро коштів ЄС країнам-членам за десятки мільярдів євро військової допомоги, яку вони нададуть Україні протягом наступних чотирьох років.

Від початку повномасштабного вторгнення росію в Україну ЄС через Європейський фонд миру виплатив 5,5 мільярдів євро країнам-членам, які постачали Києву зброю, боєприпаси, танки і ракети ППО здебільшого з наявних у них запасів.

Проте з початку 2022 року Угорщина блокувала будь-які виплати з фонду для країн-членів протягом більш ніж шести місяців, вимагаючи від України поступок, не пов'язаних з цим.

Деякі деякі країни-члени Євросоюзу вичерпали запаси до рівня, що вони не можуть надавати нову допомогу. Проте Німеччина, яка збільшує допомогу Україні на двосторонній основі, заперечує проти того, щоб ще й сплачувати майже чверть рахунку до EPF.

Через ці труднощі зовнішня служба ЄС пропонує створити спеціальний військовий фонд для України, який би поглинув частину активів EPF, що залишилися, і поповнювався б на 5 мільярдів євро щороку з 2024 по 2027 рік.

Головна ідея в тому, щоб використовувати ці гроші для компенсації країнам за спільну закупівлю військової допомоги, такої як боєприпаси, безпілотники і ракети ППО для надання Україні.

Ще частину грошей використають для оплати витрат на програму військової підготовки ЄС для України. Перед тим, як новий план набуде чинності, буде перехідний період.

В документі Євросоюзу написани підрахунки, згідно з якими Євросоюз цьогоріч може запропонувати державам-членам компенсацію за військову допомогу на суму 7,5 мільярдів євро.

План має дозволити меншим країнам-членам з невеликими запасами боєприпасів об'єднати свої ресурси для спільних закупівель, щоб зробити більший внесок у допомогу Україні.

Крім того, нова пропозиція полегшить спільну роботу європейських урядів з Україною щодо того, яких матеріалів вона найбільше потребує.

Структура фонду також дозволить уникнути регулярних виплат, які Угорщина часто блокувала або використовувала як важіль впливу, щоб вимагати щось натомість.

Це також забезпечить стабільний попит на військову техніку протягом наступних кількох років на додаток до національної двосторонньої допомоги Україні, що могло б мотивувати європейські оборонні компанії збільшити виробництво критично важливих видів озброєнь.