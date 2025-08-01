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ЄС схвалив нові сканери в аеропортах: дозволять більше рідин у ручній поклажі

01 серпня 2025, 17:54
ЄС схвалив нові сканери в аеропортах: дозволять більше рідин у ручній поклажі
Фото: stanstedairport.com
Але впровадження сканерів не буде обов'язковим.

Європейський Союз офіційно дозволив використання нових сканерів безпеки в аеропортах, які дадуть змогу пасажирам перевозити більші об’єми рідин у ручній поклажі.

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на речницю Єврокомісії.

Нові пристрої здатні виявляти рідкі вибухові речовини, що дозволяє відмовитися від чинного правила, за яким у ручній поклажі можна перевозити не більше 100 мл рідини в одному контейнері.

Проте впровадження сканерів не буде обов'язковим – рішення ухвалюватимуть самі аеропорти.

У Німеччині, наприклад, скасування обмеження може бути відкладене, попри те що нове обладнання вже встановлене. Це пов’язано з тим, що частина аеропортів досі використовує застарілі системи, а пасажири не мають змоги заздалегідь дізнатися, яке обладнання використовуватиметься під час перевірки.

Крім того, деякі нові сканери ще не мають оновленого програмного забезпечення.

Таким чином, поки що пасажири, як і раніше, зобов’язані перевозити рідини у ємностях до 100 мл, упакованих у прозорий закриваючийся пакет об'ємом до одного літра.

 
аеропортЄвросоюзсканер

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