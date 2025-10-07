Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

ЄС спростив правила тимчасового припинення безвізового режиму для України та ще 60 країн

07 жовтня 2025, 17:57
Фото: Укрінформ
Законопроєкт стосується 61 держави, зокрема й України, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на короткий термін - до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Європейський парламент ухвалив законопроєкт, який полегшує процедуру призупинення або скасування безвізового режиму для країн, що порушують права людини, міжнародне гуманітарне право чи становлять загрозу безпеці ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Законопроєкт стосується 61 держави, зокрема й України, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на короткий термін - до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Раніше безвіз могли тимчасово призупинити лише через зростання кількості нелегальних мігрантів, злочинів і відмов у наданні притулку. Тепер список причин розширили.

Зокрема, ЄС зможе позбавляти безвізу країни, які:

  • порушують міжнародні права людини або гуманітарне право;
  • не виконують рішення міжнародних судів;
  • запускають програми "золотих паспортів";
  • для іноземних інвесторів;
  • використовують мігрантів у політичних цілях;
  • проводять політику, що суперечить правилам ЄС.

Також ЄС отримав право призупиняти безвіз окремо для урядовців, якщо вони причетні до порушень прав людини чи дій свого уряду, що загрожують безпеці.

Зазначається, що нові правила роблять механізм гнучкішим і дозволяють діяти швидше, якщо країна зловживає безвізом або не дотримується міжнародних стандартів.

Для набуття чинності документ ще має бути затверджений Радою ЄС.

