Європарламент заблокував функції ШІ на мобільних пристроях депутатів

17 лютого 2026, 12:53
Європарламент заблокував функції ШІ на мобільних пристроях депутатів
Фото: reuters.com
Через занепокоєння щодо кібербезпеки та приватності ЄП блокує функції ШІ на робочих планшетах та телефонах законодавців.
Європейський парламент заборонив функції штучного інтелекту на робочих пристроях законодавців та їхніх співробітників через питання кібербезпеки та захисту даних. 
 
Про це пише Politico із посиланням електронний лист, розісланий працівникам ЄП. 
 
У ньому попереджають, що на корпоративних планшетах вимкнули "вбудовані функції штучного інтелекту" після того, як ІТ-відділ Європарламенту заявив, що не може гарантувати безпеку даних із цих інструментів. Європарламентарів попередили, що деякі з цих інструментів надсилають дані з пристроїв на хмарні сервіси для виконання завдань, хоч їх можна було обробити локально.
 
"Оскільки ці функції продовжують розвиватися і стають доступними на більшій кількості пристроїв, весь обсяг даних, якими діляться постачальники послуг, усе ще оцінюється. Поки це не буде повністю з'ясовано, вважається безпечнішим тримати такі функції вимкненими", — ідеться в листі.
 
Працівників ЄП також закликали застосувати подібні "запобіжники" на приватних пристроях. У відповідь на питання журналістів Європарламент відмовився уточнити, які саме вбудовані функції штучного інтелекту були вимкнені або на яких системах працюють робочі пристрої.
 
Минулого року група депутатів закликала установу відмовитися від використання програмного забезпечення Microsoft на користь європейської альтернативи. А у 2023 році ЄП заборонив використання TikTok на пристроях персоналу і рекомендував депутатам видалити його зі своїх телефонів.

 

