ЄС терміново розробляє "дронову стіну" після серії порушень повітряного простору

Тема безпеки набула особливої актуальності після серії інцидентів: у ніч на 10 вересня понад 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі.

Європейський Союз має оперативно посилити систему захисту від безпілотників у відповідь на нещодавні інциденти з проникненням дронів у повітряний простір кількох країн.

Про це повідомляє Marketscreener.

"Останні події показують, що ми не можемо сидіти склавши руки і чекати. Ми будемо діяти швидко і рішуче", — заявив представник Єврокомісії в Брюсселі.

Він підкреслив, що ЄС має значний досвід у сфері інновацій та оборонних технологій, який варто використати для розробки сучасних систем протидії безпілотникам.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше закликала створити так звану "дронову стіну", особливо враховуючи позицію країн Балтії. Представник Єврокомісії уточнив, що ключові рішення ухвалюватимуть держави-члени, а серед головних завдань — визначення методів виявлення ворожих дронів та механізмів реагування.

Уже в п’ятницю, 26 вересня, міністри оборони європейських країн проведуть відеоконференцію щодо створення єдиної системи захисту від БПЛА. Участь у зустрічі візьмуть представники Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Румунії, Болгарії та України, а також єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Тема безпеки набула особливої актуальності після серії інцидентів: у ніч на 10 вересня понад 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі, а два російські винищувачі наблизилися до бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Крім того, 22 вересня злети та посадки в аеропорту Копенгагена були зупинені майже на чотири години через появу великих дронів, а в ніч на 23 вересня через аналогічний інцидент призупинив роботу головний аеропорт Осло "Гардермуен".