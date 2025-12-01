Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС виділяє €3,3 млн на розвиток українських дронів-перехоплювачів і нових радарів

01 грудня 2025, 20:09
image: afp
Перший етап фінансування передбачає гранти для розробки високошвидкісних дронів-перехоплювачів і нових радіолокаційних систем, що посилять протиповітряну оборону України.

Європейський Союз запускає першу спеціальну грантову програму на підтримку українських оборонних інновацій, Brave1, EU4UA Defence Tech з бюджетом 3,3 млн євро. 

Про старт ініціативи повідомив перший віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це перша грантова програма ЄС, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій. Вона дозволить створити продукти, які суттєво підсилять обороноздатність та технологічну автономію України", - сказав Федоров.

У межах першого етапу гранти отримають команди, що розробляють:

  • високошвидкісні дрони-перехоплювачі зі швидкістю понад 450 км/год;

  • нові радіолокаційні системи для посилення ППО.

Максимальний грант становить 150 тис. Євро, що  удвічі більше, ніж стандартні виплати Brave1. Кошти можна спрямувати на валідацію технології, створення та вдосконалення прототипів і тестування. Очікується підтримка щонайменше 12 команд.

Заявки приймають до 14 грудня. Два наступні раунди заплановані на березень і червень 2026 року (максимальні гранти - 75 тис. та 33 тис. євро відповідно).

Проєкти оцінюватиме комісія з представників Brave1, BRDO, Міноборони, Генштабу, Офісу оборонних інновацій ЄС та незалежного спостерігача.

Федоров зазначив, що пріоритет обраних напрямів пов’язаний як із рішенням ЄС підтримати «нелетальні» оборонні технології, так і з потребою знайти дешевші засоби протидії масованим атакам «шахедів» та інших російських дронів.

Також серед завдань для розробників це розвиток технології Pixel Lock (автозахоплення цілей), покращення засобів ураження в умовах туману та створення більш ефективних реактивних двигунів.

Щодо радарів Федоров підкреслив, що Україні потрібно нарощувати власні системи для створення багаторівневої оборони. 

"Ми вже маємо одну з найбільших у світі кількостей тактичних радарів, але відчуваємо дефіцит саме українських розробок", - додав він.

Також раніше Нідерланди та Україна розгортають спільне виробництво дронів.
дрониЄвросоюзпідтримка України

