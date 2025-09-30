Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС виділить Україні 2 мільярди євро на виробництво дронів – фон дер Ляєн

30 вересня 2025, 11:11
ЄС виділить Україні 2 мільярди євро на виробництво дронів – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології
Європейська комісія домовилась з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів. 
 
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії у Брюсселі.
 
"Якщо ми й далі вважаємо, що Україна – це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро", - заявила фон дер Ляєн.
 
За її словами, фінансування має допомогти Україні посилити власні оборонні можливості та одночасно розвивати високі технології, корисні для Євросоюзу.
 
"Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології", - пояснила вона.
