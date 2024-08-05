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ЄС запровадив нові персональні санкції проти білорусів, зокрема суддів, прокурорів та очільника інформагентства

05 серпня 2024, 14:55
ЄС запровадив нові персональні санкції проти білорусів, зокрема суддів, прокурорів та очільника інформагентства
Фото:shutterstock.com
Загалом, обмежувальні заходи ЄС проти блорусі наразі застосовуються до 261 фізичної та 37 юридичних осіб.
Рада ЄС вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 28 осіб за їхню роль у внутрішніх репресіях та порушеннях прав людини в білорусі.
 
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу ради.
 
Обмежувальні заходи були введені проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБЕЗіК) Міністерства внутрішніх справ. 
 
ГУБЕЗіК є одним з головних органів, відповідальних за політичні переслідування в білорусі, включаючи довільні і незаконні арешти і жорстоке поводження, зокрема тортури, з активістами та членами громадянського суспільства.
 
Сьогоднішні списки також включають різних представників судової влади, а саме прокурорів і численних суддів, які виносили політично вмотивовані вироки. Йдеться про громадян, які протестували проти фальсифікації президентських виборів 2020 року або просто висловлювали свою думку проти режиму лукашенка.
 
Крім того, обмежувальні заходи також застосовуються до керівників різних виправних установ (в'язниць і слідчого ізолятора).
 
Також під санкції потрапила група давніх прихильників лукашенка, які отримували вигоду від режиму. Серед них – генеральна директорка найбільшого державного інформаційного агентства "білоруське телеграфне агентство" (БелТА) Ірина Акулович, ведучий телепрограми "Сенат" на каналі СТВ і голова Молодіжної ради при Національних зборах білорусі Микита Рачиловський, а також колишній керівник пресслужби Лукашенка і багаторічний генеральний директор БелТА Дмитро Жук.
 
Ці пропагандисти режиму охоче надавали білоруській громадськості неправдиву інформацію про репресії, що здійснюються державною владою, поширювали дезінформацію, вироблену як білоруською, так і російською владою, і сприяли розпалюванню ненависті до демократичної опозиції та громадянського суспільства”, – заявили у Раді ЄС.
 
Загалом, обмежувальні заходи ЄС проти блорусі наразі застосовуються до 261 фізичної та 37 юридичних осіб.

 

ЄСвійна в Українісанкції єсросія окупанти

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