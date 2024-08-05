ЄС запровадив нові персональні санкції проти білорусів, зокрема суддів, прокурорів та очільника інформагентства

Загалом, обмежувальні заходи ЄС проти блорусі наразі застосовуються до 261 фізичної та 37 юридичних осіб.

Рада ЄС вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 28 осіб за їхню роль у внутрішніх репресіях та порушеннях прав людини в білорусі.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу ради.

Обмежувальні заходи були введені проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБЕЗіК) Міністерства внутрішніх справ.

ГУБЕЗіК є одним з головних органів, відповідальних за політичні переслідування в білорусі, включаючи довільні і незаконні арешти і жорстоке поводження, зокрема тортури, з активістами та членами громадянського суспільства.