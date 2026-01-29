ЄС запровадив нові санкції проти Ірану

Рада ЄС ухвалила новий пакет обмежувальних заходів проти Ірану у відповідь на серйозні порушення прав людини в країні та військову підтримку війни росії проти України.

Санкції запровадили проти 15 фізичних осіб і шести організацій, причетних до жорстокого придушення мирних протестів в Ірані. Йдеться, зокрема, про застосування насильства, свавільні затримання та залякування демонстрантів з боку силових структур.

До санкційного списку увійшли міністр внутрішніх справ Ірану та голова Ради національної безпеки Ескандар Момені, генеральний прокурор Мохаммад Мовахеді-Азад, суддя Іман Афшарі, а також командири Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і високопосадовці поліції та сил правопорядку. У ЄС зазначають, що всі вони були безпосередньо залучені до насильницького розгону протестів і переслідування політичних активістів та правозахисників.

Окремо під санкції потрапили організації, пов’язані з цензурою та інформаційними репресіями. Серед них — Іранський регулятор аудіовізуальних медіа (SATRA), кіберорганізація Seraj, Робоча група з визначення злочинного контенту (WGDICC), а також низка ІТ- і софтверних компаній. За даними ЄС, вони брали участь у блокуванні інтернету, кампаніях дезінформації, тролінгу в соцмережах та створенні інструментів цифрового стеження.

Загалом санкції ЄС за порушення прав людини в Ірані тепер поширюються на 247 осіб і 50 організацій. Вони передбачають замороження активів, заборону на в’їзд до Євросоюзу та заборону на надання фінансових і економічних ресурсів. Також чинною залишається заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, зокрема засобів моніторингу телекомунікацій.

Окрім цього, Рада ЄС запровадила окремі санкції у зв’язку з військовою підтримкою росії. Обмеження застосували до чотирьох осіб і шести компаній, залучених до іранської державної програми розробки та виробництва безпілотників.

До переліку, зокрема, увійшли підприємство Khojir Missile Development and Production, яке є ключовим елементом іранської балістичної ракетної програми, та компанія Sahara Thunder, що, за даними ЄС, діє як прикриття для Міністерства оборони та логістики збройних сил Ірану. Також під санкції потрапили приватні компанії, які постачали критичні компоненти КВІР або мали зв’язки з ракетною програмою країни.

Нові обмеження збільшили загальну кількість підсанкційних осіб у межах цього режиму до 24 фізичних осіб і 26 організацій. Санкційний режим діятиме щонайменше до 27 липня 2026 року.

Крім того, ЄС розширив заборону на експорт до Ірану компонентів і технологій для виробництва дронів і ракет. Обмеження охоплюють спеціальні матеріали, електроніку, комп’ютерні та телекомунікаційні технології, сенсори, лазери, навігаційні системи, авіаційні та ракетні двигуни, а також технології, призначені для тестування й виробництва БПЛА та ракет.