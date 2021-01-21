ЄСПЛ звинуватив Україну у численних порушеннях прав людини під час протестів на Майдані

Виявлені порушення були стратегією з боку влади, а розслідування подій на Майдані у багатьох випадках було неефективним

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер виніс рішення у низці справ щодо подій Революції гідності, заявивши про численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть принаймні одного протестувальника.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди", який ознайомився з рішенням суду.

Суд, зокрема, виніс рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Луценко і Вербицький проти України, Кадура і Смалій проти України, Дубовцев та інші проти України і Воронцов та інші проти України.

ЄСПЛ одноголосно постановив, що в рамках цих справ було багаторазово порушено статтю 3 (заборона тортур і нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження) Європейської конвенції про права людини, пункти 1 і 3 статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність), статтю 11 (свобода зібрань та асоціацій), статтю 2 (право на життя) і статтю 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Суд, зокрема, встановив, що українська влада свідомо застосовувала жорстоке поводження і що держава Україна несе відповідальність за вбивство принаймні одного протестувальника.

"Суд встановив, що не було проведено ефективного розслідування викрадення, жорстокого поводження та смерті брата пана Вербицького (Юрія Вербицького, який був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань. - ЄП), зазначивши, зокрема, що національна влада кваліфікувала це як вбивство, і за нього відповідальна держава", - сказано у рішенні.

Суд постановив, що багато затримань протестувальників були свавільними. ЄСПЛ вважає, що влада спочатку навмисно намагалися зірвати мирні протести, використовуючи для цього надмірне насильство і незаконне затримання.

В цілому суд зазначив, що виявлені порушення були стратегією з боку влади, а розслідування подій на Майдані у багатьох випадках було неефективним.

Суд констатував відсутність на сьогодні незалежного і ефективного механізму в Україні для розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів і недержавних агентів ("тітушок") під час подій на Майдані.

Україна повинна виплатити деяким заявникам компенсацію матеріальної та моральної шкоди, а також покрити судові витрати.

Нагадаємо, що ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму