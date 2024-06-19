Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі "Україна проти росії" щодо Криму наступного тижня

Суд оголосить рішення на засіданні 25 червня.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) наступного тижня публічно оголосить рішення по суті у Кримській справі "України проти росії".

Про це уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко повідомила у Facebook.

Суд оголосить рішення на засіданні 25 червня. Сокоренко нагадала, що Кримська справа стала першим позовом України, з якого почалась історія міждержавних справ проти росії в ЄСПЛ.

Справа стосується звинувачень України щодо систематичних порушень росією Європейської конвенції з прав людини в Криму, починаючи з лютого 2014 року.

Вона також стосується звинувачень у систематичних переслідуваннях українців за їхню політичну позицію або проукраїнську діяльність, які відбувалися переважно в Криму, а також в інших частинах України та в російській федерації.

Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року росія здійснює ефективний контроль над Автономною республікою Крим та містом Севастополь.

Він стверджує, що систематичні порушення прав людини росією були частиною кампанії репресій, яка включала, зокрема, зникнення, незаконні затримання, жорстоке поводження, неможливість відмовитися від російського громадянства, придушення роботи українських ЗМІ та функціонування української мови в школах, а також переведення з Криму до віддалених в'язниць в росії.

Зазначимо, з 2022 року росія припинила брати участь у провадженнях в ЄСПЛ попри те, що досі несе відповідальність за рішеннями щодо скарг, поданих до вересня 2022 року.

Раніше ми писали, що захоплений росіянами Крим стає для них смертельною пасткою, оскільки Україна може вразити будь-яку ціль на півострові за допомогою далекобійних ракет ATACMS, щоб зробити "найважливіший актив" рф тягарем для диктатора владіміра путіна.