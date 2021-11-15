Єврокомісія готує покарання, якщо Британія призупинить незручну частину угоди про Brexit

За їхніми словами, віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович повідомив послам ЄС, що список можливих санкцій ймовірно презентують на розгляд країн ЄС у вівторок

Єврокомісія готує "стримувальний пакет", що дозволить Брюсселю швидко запровадити мита на експорт з Британії, якщо Лондон в односторонньому порядку призупинить правила торгівлі в Північній Ірландії згідно з угодою про Brexit (так званим протоколом щодо Північної Ірландії).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico, що цитує анонімні джерела в дипломатичних колах.

За їхніми словами, віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович повідомив послам ЄС, що список можливих санкцій ймовірно презентують на розгляд країн ЄС у вівторок. У ЄК сподіваються, що такі заходи стримають Британію від погроз призупинити перевірки товарів, передбачені Північноірландським протоколом.

Стаття 16 протоколу дозволяє сторонам в односторонньому порядку призупинити його дію, але тоді інша сторона має право вжити "пропорційних балансуючих заходів". Відтак у разі одностороннього кроку Британії ЄС теоретично може відповісти прикордонними перевірками і митами. Проте у Брюсселі є побоювання, що це може закінчитися позовом, оскільки чітко не визначено, що саме вважається пропорційними заходами, а потенційний програш в арбітражі став би болючим ударом.

Альтернативно допускають використання "запобіжника" за ст. 773 угоди про Brexit, яка дозволяє запровадити "належні" мита у разі "серйозних економічних, соціальних труднощів або проблем з довкіллям".

Обидва варіанти дозволять відповісти Лондону протягом місяця, якщо Британія в односторонньому порядку перестане виконувати положення протоколу. В експертних колах вважають, що для таких санкцій можуть обрати найважливіший для Британії експорт, наприклад, рибну продукцію.

Серед інших варіантів, які розглядають - навіть повне призупинення торгової угоди про Brexit, але низка європейських дипломатів та посадовців ставлять це під питання, тому що це вплинуло би ще на низку сфер, як транспорт, енергетика і риболовля, і напевно не всі країни погодяться це підтримати. З іншого боку, є думка, що потенційне скасування торгової угоди - що вимагало би надати попередження за 9 місяців до дати - може створити тиск на сторони і допомогти домовитися.

Пропонуються також такі варіанти як виключити Британію з програми досліджень та інновацій "Горизонт Європа" (що не вважають достатньо жорстким кроком), або тимчасове відкликання угоди про обмін даними, укладеної в червні - але це може відобразитися поганими наслідками і для ЄС, який зацікавлений у збереженні угоди.

Врешті, блок може вдатися до процедур про порушення або арбітражу, як вже робив раніше у цьому році, коли Лондон відтермінував впровадження перевірок деяких товарів, що ввозяться до Північної Ірландії з Британії. Це вважають найбільш юридично безпечним для Брюсселя шляхом.

Обізнані з дискусією посадовці кажуть, що Єврокомісія напевно поєднає елементи різних варіантів - наприклад, запропонує запровадити деякі мита, одночасно запускаючи юридичні процедури.

Переговори щодо незручного для Лондона Північноірландського протоколу тривають вже місяць і фактично не зрушилися.

Нагадаємо, це частина угоди про Brexit, що регулює обіг товарів між Північною Ірландією, яку фактично залишили в єдиному ринку ЄС, та рештою території Британії.

Кордон між Ірландією-членом ЄС та Північною Ірландією вирішили зберегти "прозорим", щоб дотримуватись угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у регіоні. Водночас поява митних перевірок між Північною Ірландією та рештою Британії розлютила юніоністів та лоялістів, які побачили в цьому зазіхання на належність регіону до Сполученого Королівства. На додачу, в уряді Британії стверджують, що протокол створив зайву бюрократичну тяганину для руху товарів між Північною Ірландією та рештою Британії.

Нагадаємо, що Євросоюз запропонував Британії поступки щодо режиму ввезення товарів до Північної Ірландії, що скасують близько 80% перевірок на продукцію, яка продається у супермаркетах.