ПОЛІТИКА

Єврокомісія оцінює потреби України у 2026 році в понад €71 млрд

17 листопада 2025, 13:42
Єврокомісія оцінює потреби України у 2026 році в понад €71 млрд
Фото: з вільного доступу
З яких левова частка – на військові потреби.

За оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме фінансування у розмірі понад 71 млрд євро, з яких левова частка – на військові потреби.

Про це повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. 

23 листопада Єврорада попросила Комісію підготувати до наступного саміту лідерів ЄС 18-19 листопада перелік пропозицій щодо фінансування України у 2026-27 роках (options paper).

Options paper має включати в себе конкретизацію планів щодо можливості надання Україні репараційних позик на базі заморожених активів рф, а також альтернативних варіантів надання Україні фінансової допомоги протягом наступних двох років.

"Згідно з options paper фон дер Ляєн, який надали країнам-членам, Україна потребуватиме у 2026 році 71,7 млрд євро, з яких 51,6 млрд – на військові потреби. Це – з припущенням, що війна закінчиться у 2026 році", – пише Джозвяк. 

Нагадаємо, що Україна отримає новий транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд євро з доходів заморожених активів рф.

