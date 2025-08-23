Єврокомісія підняла український прапор

23 серпня українці відзначають день державного стяга.

В суботу з нагоди Дня державного прапора перед штаб-квартирою Європейської комісії в Брюсселі підняли синьо-жовтий стяг.

Про це повідомила Єврокомісія у соцмережі X (Twitter).

"Прапор України символізує мужність, витривалість і свободу. У День прапора він гордо майорить перед нашою штаб-квартирою в Брюсселі. Це знак того, що Європа єдиним фронтом підтримує Україну в боротьбі за справедливий і тривалий мир. Сьогодні і завжди", - зазначили в повідомленні.

Публікацію Єврокомісія завершила словами:

"Ми з вами. We are with you."