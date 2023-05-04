Єврокомісія планує посилити боротьбу з корупцією та вдосконалити санкційний режим

Пропозиції Єврокомісії будуть розглянуті та затверджені на рівні Ради ЄС та Європарламенту, і лише після цього набудуть чинності як оновлене законодавство Євросоюзу.

Європейська комісія подала пропозиції щодо посилення боротьби з корупцією, покращення координаційних дій у цьому напрямку з країнами-членами ЄС та іншими державами, а також для вдосконалення санкційного режиму щодо корупціонерів.

Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії.

Зазначається, що сьогодні Комісія вживає "рішучих дій" щодо боротьби з корупцією в ЄС і в усьому світі згідно з зобов'язанням, взятим на себе президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляйєн минулого року.

Пропозиції Єврокомісії будуть розглянуті та затверджені на рівні Ради ЄС та Європарламенту, і лише після цього набудуть чинності як оновлене законодавство Євросоюзу.

Комісія активізує свої дії, спираючись на вже вжиті заходи, активізуючи зусилля щодо інтеграції запобігання корупції у розробці політики та програм ЄС та "активно підтримуючи роботу держав-членів щодо впровадження сильної антикорупційної політики та законодавства", йдеться в заяві.

Крім того, Комісія відстежує події у сфері боротьби з корупцією на національному рівні, виявляє проблеми та питання, надаючи рекомендації державам-членам.

Сьогоднішній набір заходів включає нові та посилені правила, що передбачають кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення, гармонізацію покарань у країнах ЄС, а також пропозицію щодо створення спеціального режиму санкцій Загальної зовнішньої та безпекової політики для покарання найсерйозніших корупційних дій у всьому світі.

Такі заходи мають пріоритет у запобіганні корупції, створенні культури чесноти, за якої буде нульова толерантність до фактів корупції, а також очікується одночасне посилення правових інструментів щодо протидії такому явищу.

Правові інструменти представлені у пропозиціях у регуляторному документі ЄК Комунікації щодо боротьби з корупцією. Документ визначатиме "зони ризику" для можливих корупційних проявів та сприятиме об'єднанню зусиль правоохоронних органів, органів влади, громадських організацій та інших структур для запобігання корупції, а також обміну досвідом.

Ще одним напрямом пропозицій ЄК стало запровадження жорсткіших правил боротьби з корупцією. Заходи передбачають:

- підвищення обізнаності людей про явище корупції,

- забезпечення відкритого доступу до інформації про використання бюджетних фондів,

- розкриття та верифікація статків офіційних осіб,

- запровадження чітких правил взаємодії між державними органами та приватним сектором.

Крім того, такий напрямок передбачає створення спеціалізованих антикорупційних органів та забезпечення їх діяльності необхідними ресурсами та тренуваннями.

Пропозиції Єврокомісії включають уніфікацію антикорупційного законодавства та його об'єднання навколо Конвенції ООН проти корупції, положення якої мають бути інтегровані до національного законодавства країн-членів Євросоюзу.

Держави, які входять до ЄС, повинні надати правоохоронним органам достатні та ефективні інструменти для боротьби з корупцією та забезпечити скасування будь-яких правил імунітету чи привілеїв для підозрюваних у рамках антикорупційних проваджень, встановити належний час для передачі провадження до суду.