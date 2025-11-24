Робота над наданням Україні позик із заморожених російських активів у 2026–2027 роках триває.

Європейська комісія продовжує роботу над підготовкою проєкту надання Україні так званих "репараційних позик" на базі заморожених активів росії у 2026–2027 роках, незважаючи на переговори щодо мирного плану для України.

Про це 24 листопада під час спілкування з журналістами в Брюсселі заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Вона наголосила, що ініціатива з надання Україні "репараційних позик" з заморожених активів ЄС залишається в порядку денному Єврокомісії.

"Щодо "репараційної позики"… робота з нашого боку триває, як і передбачалося", - зазначила Піньо.

Речниця підкреслила, що на тлі початку обговорення мирного плану для України важливість цих позик стала ще більш невідкладною.

Нагадаємо, що у початковій версії мирного плану для України, оприлюдненій у ЗМІ, йшлося про розмороження заморожених у Європі російських активів.