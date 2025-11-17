Єврокомісія вперше планує фінансування післявоєнної України

Єврокомісія нарешті запропонувала державам ЄС ознайомитися з трьома варіантами фінансування України у 2026-27 роках.

Європейська комісія вперше офіційно закладає у фінансове планування сценарій, за яким повномасштабна війна росії проти України може завершитися наприкінці 2026 року.

Про це йдеться у внутрішньому листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє Euronews.

У документі фон дер Ляєн описує потреби України на найближчі роки та можливі механізми підтримки.

За оцінками МВФ і української влади, у 2026–2027 роках Києву знадобиться €83,4 млрд на утримання армії та €55,2 млрд на стабілізацію економіки та покриття бюджетного дефіциту. Саме ці цифри Єврокомісія бере за основу, моделюючи майбутню допомогу.

Попри те, що припинення вогню поки залишається недосяжним, ЄС уже готується до переходу України у післявоєнну фазу, що потребуватиме значних фінансових вливань для відбудови та підтримки держави.

У документі фон дер Ляєн описала три можливі сценарії фінансування:

€90 млрд у вигляді грантів від країн-членів — без повернення, але з навантаженням на національні бюджети.

€90 млрд спільного боргу ЄС, для якого потрібна одностайність країн-членів. Опозицію вже висловила Угорщина.

€140 млрд у формі "репараційної позики", забезпеченої прибутками заморожених російських активів. Україна почне погашення лише після того, як росія погодиться компенсувати збитки від війни.

Перші два варіанти збільшують фіскальний тиск на бюджети ЄС, тоді як третій дозволяє уникнути додаткових витрат — саме тому він розглядається як найбільш політично прийнятний.