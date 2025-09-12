Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Єврокомісія виділила Україні додаткові €40 млн гуманітарної допомоги на зиму

12 вересня 2025, 13:39
Єврокомісія виділила Україні додаткові €40 млн гуманітарної допомоги на зиму
Фото: з вільного доступу
Через Механізм цивільного захисту ЄС уже доставив понад 156 тисяч тонн гуманітарних вантажів, зокрема понад 9 тисяч генераторів.

Європейська комісія оголосила про надання ще 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки українців під час четвертої зими повномасштабної війни.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

Кошти підуть на підготовку до холодного сезону: ремонт пошкодженого житла та укриттів, облаштування центрів для переселенців, покращення доступу до води, опалення та санітарних умов. Передбачене фінансування включатиме грошову допомогу, тверде паливо, обігрівальні прилади, ізоляційні матеріали та обладнання пунктів обігріву. Особлива увага буде приділена літнім людям, дітям, особам з інвалідністю та переселеним родинам.

Через Механізм цивільного захисту ЄС уже доставив понад 156 тисяч тонн гуманітарних вантажів, зокрема понад 9 тисяч генераторів, майже 7 тисяч трансформаторів та мільйони енергозберігаючих ламп. Загалом ЄС і держави-члени мобілізували понад 4,2 млрд євро допомоги для України та сусідніх країн. Також було організовано медичну евакуацію понад 4,5 тисяч українських пацієнтів до клінік у 22 країнах ЄС.

У той же день стало відомо, що Велика Британія виділить 142 млн фунтів для підтримки України в зимовий період.

